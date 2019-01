C eljski policisti so bili napoteni k stanovanjskem bloku, na čigar dvorišču je 67-letni stanovalec s pištolo grozil sosedoma in delavcem, ki so ob zgradbi postavljali gradbeni oder.

Uspeli so ga obvladati, mu odvzeli pištolo in prostost ter ga odpeljali v pridržanje. Čaka ga kazenska ovadba zaradi nasilništva, v najslabšem primeru ga lahko doleti dveletna zaporna kazen, kar bo odvisno od okoliščin, ki jih bo preučevalo sodišče.

PŠ