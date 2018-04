Celje: I. osnovna šola ima sodobno telovadnico

1 od 8

V Celju so danes pri I. osnovni šoli Celje svečano odprli novo telovadnico, trak sta prerezala celjski župan Bojan Šrot in ravnatelj I. osnovne šole Branko Močivnik, učenci pa so pripravili dobro uro dolg program.

Končna vrednost telovadnice bo približno 3,8 milijona evra, triletno investicijo pa bo večji del iz proračuna financirala Mestna občina Celje. Telovadnica ima dve etaži, pritličje in galerijo, skupaj 2.442,37 m² neto površine objekta. Igralna površina se lahko razdeli na tri dele s pomično pregrado. Na tak način se lahko istočasno odvija več različnih športnih panog. Objekt je izveden kot enoladijska hala s stropno ploščo nad prostori pod tribuno in medetažnimi ploščami. Tribuna šteje 366 sedežev. Telovadnica je preko pokritega hodnika povezana tudi z objektom na zahodni strani, ki je namenjen otrokom od prvega do četrtega razreda osnovne šole.