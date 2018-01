Celje: Odprtje razstave Polone Kitak

1 od 6

V Galeriji Kvartirna hiša v Celju so nocoj odprli razstavo Polone Kitak z naslovom Človeški faktor. Umetnica že vrsto let uspešno nastopa v širši kulturni sferi, tako v Sloveniji kot tudi na tujem. Kot pravi sama so obiskovalci soustvarjalci razstave, motivi oz. figuralika pa so dogajanja iz prejšnjih razstav. Na razstavi je na ogled okrog 30 slik, ki nekako predstavljajo simboliko 30. samostojne razstave. Ob odprtju je nastopila tudi priznana citrarka Janja Brlec, ki se ponaša z nazivom Master of Arts. Glasbeno presenečenje sta bila pevca Teja Kitak in Gregor Kolar. Razstava je na ogled do konca januarja.