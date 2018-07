Celje: Odprtje ceste Celjska koča – Svetina

1 od 8

Danes so tudi uradno namenu predali na novo asfaltirano cesto Celjska koča – Svetina. Projekt je celjska občina uresničila skupaj z Občino Laško. Izvajalec del je asfaltiral 1350 metrov ceste, ki je na območju Mestne občine Celje, in okoli 360 metrov ceste, ki leži na laški strani. Kot pojasnjujejo na celjski občini so s projektom izpolnili dolgoletno željo domačinov, obiskovalcem olajšali pot med dvema priljubljenima krajema ter omogočili varno kolesarjenje. Predvsem slednje so izkusili kolesarji celjske trase Dirke po Sloveniji, ki so prvi zapeljali po novem asfaltu.