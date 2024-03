CELJE Odprli vilo na Vodnikov, zdaj čaka stanovalce

V Celju so dopoldne slovesno predali namenu obnovljeno meščansko vilo na Vodnikovi. Odslej bo služila starostnikom, saj so v njej uredili dvanajst stanovanj za 16 oskrbovancev.

Obnova objekta, ki je spomeniško zaščiten, je naposled dosegla kar 2,6 milijonov evrov in bi jo brez nepovratnih sredstev ministrstva za solidarno prihodnost bržčas ne mogli izvesti.

Kot poudarja Primož Brvar, direktor celjske javne družbe Nepremičnine, javni razpis za najem stanovanj poteče 12. aprila, prvi stanovalci se bodo vselili predvidoma junija. »Pogoj je, da so osebe starejše od 65 let in so sposobne samostojnega bivanja. Zaradi pridobljenih nepovratnih sredstev je bil pogoj ministrstva, da se zagotavlja neprofitna najemnina. Ta bo znašala od 250 do 350 evrov, odvisno od velikosti stanovanja.«

Več preberite v Celjanu.

PŠ