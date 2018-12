CELJE Obsojen še peti nasilni ropar

Celjska kazenska sodnica Natalija Drev Mijošek je danes kaznovala še petega od sedmih nasilnih roparjev, ki so od lanskega novembra do letošnjega februarja v Celju, Žalcu in Velenju izvedli več brutalnih ropov.

Tim Lampret (na sliki med pravosodnima policistoma) iz Domžal je z 19 leti najmlajši med njimi, če izvzamemo mladoletnico, ki ji bodo sodili na tajnem postopku. Izvlekel se je z relativno nizko sankcijo – dve leti in tri mesece zapora, kazen pa bo lahko začel prestajati predčasno. Spomnimo, da so pred tednom dni trije njegovi pajdaši dobili zelo visoke kazni, prvoobtoženi Denis Mihalič skoraj 15 let zapora. Organizator in idejni vodja Anže Jelen je edini, ki bo nedolžnost dokazoval na glavni obravnavi in tudi njemu grozi 15 let zapora.

Lampret je krivdo priznal že ob februarski aretaciji in zelo pripomogel, da so kriminalisti polovili tudi ostale člane tolpe. Sam je sodeloval samo pri enem ropu, dejanje je priznal in ga obžaloval, oškodovani družini se je pisno opravičil.

