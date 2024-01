CELJE Obisk Pravljičnega Celja desetino višji

Po ocenah organizatorja Javnega zavoda Celeia je letošnji obisk Pravljičnega Celja za desetino presegel lanskega.

Nekaj več kot 60 prireditev naj bi si tako ogledalo okoli 80 tisoč obiskovalcev, kar je po besedah Tine Huremovič iz JZ Celeia zadovoljivo.

»Pravljično Celje je prav vsak dan, od prižiga lučk dalje, postreglo vsaj z eno programsko vsebino, k obisku smo privabili ne le lokalno prebivalstvo, ampak tudi obiskovalce iz drugih slovenskih krajev in tujine, z dogodki smo nagovarjali različne ciljne javnosti in generacije, spodbujali kreativnost in ohranjanje kulturne dediščine lokalnih ustvarjalcev, društev, zavodov, okrepili sodelovanje z drugimi deležniki v mestu ter z novostmi poskrbeli, da se je Celje na turističnem zemljevidu še bolj pozicioniralo kot obiska vredna adventna destinacija.«

PŠ