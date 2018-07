Celje: Občani Ljubečne jezni zapuščali sejo mestni svetnikov

Na zadnji seji mestnih svetnikov so svetniki potrjevali tudi vrsto odlokov o spremembi zazidalnih načrtov in tudi spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja naselja Ljubečna, kjer naj bi gradilo podjetje Inpos. Tamkajšnji krajani že dalj časa opozarjajo na problematiko prometa skozi naselje, ki pa bi ga tovrstne aktivnosti še povečale. Odlok so svetniki potrdili, krajani pa so vidno jezni zapustili sejo, kar so občutila tudi vrata dvorane.

So pa celjski mestni svetniki na zadnji seji postali tudi nesklepčni, še pred koncem seje so jo namreč zapustili. Več in podrobneje v današnjem Celjanu.