Celje: Ob prazniku občine poklon dvanajstim prejemnikom

Jutri, v sredo, bo celjski župan Bojan Šrot v Narodnem domu na slovesnosti ob občinskem prazniku podelil dvanajst najvišjih priznanj Mestne občine Celje. Letos bo podelil naziv častne meščanke ter en zlati grb, dva srebrna in dva bronasta ter šestih kristalnih grbov. Enajst posameznikov in en zavod se bodo za večno vpisali v zgodovino knežjega mesta.

ČASTNA MEŠČANKA CELJA

Za izjemen ustvarjalni opus, vrhunske uspehe in dosežke na področju literature, oblikovanja in ilustratorstva ter za neizbrisen prispevek k razvoju, mednarodnemu ugledu in prepoznavnosti celjske umetnosti in kulture bo naziv prejela Lilijana Praprotnik Zupančič – Lila Prap. Ob tem je povedala: »To je res grozno, da si častni meščan. Človek začuti eno težo, ki se ti vsuje na glavo, zagotovo pa je, da se moraš odslej bolj častno obnašati. Sicer pa še ne dojemam, to je malo preveč zame. Za častne meščane so običajno izbrali politike in podobno, ne spomnim se, da bi bili med njimi kakšen umetnik. Zame je to res ogromna čast.«

ZLATI CELJSKI GRB

Za dosežene uspehe na strokovnem in poslovnem področju, povezovanje z lokalnim okoljem ter zagotavljanje in ohranjanje zdravja uporabnikov nagrado prejme Javni zavod Celjske lekarne.

SREBRNI CELJSKI GRB

Narcis Kantardžić prejme srebrni celjski grb za izjemno kulturno-umetniško ustvarjalno delo na likovnem področju v več kot tridesetih letih, za širjenje celjske kulturne ustvarjalnosti in nesebično prenašanje znanja na mlade umetnike. Ob prejemu je povedal: »Lepo je dobiti nagrado kot potrdilo za dobro delo, kot priznanje za preteklo delo. Dober občutek je, da te prepoznajo tudi v okolju, kjer deluješ. Leta 1992 sem prišel v Celje in s kratkim premorom vseskozi ustvarjam v knežjem mestu.«

SREBRNI CELJSKI GRB

Za delovanje na področju novinarstva, publicistike in literarnega ustvarjanja ter prispevek k prepoznavnosti celjskega žurnalizma, prejme srebrni celjski grb Brane Piano: »Priznanje je potrditev, da poleg javnosti tudi dovolj politikov, ki nenazadnje edini odločajo o tem, kdo dobi občinsko priznanje, prepoznava moje dolgoletno novinarsko, publicistično, kulturno in dobrodelno delovanje. Počaščenega, pa nikakor tako pomembnega, kakor so oni, se še posebej počutim zaradi tega, ker sem se med dobitniki letošnjih priznanj Mestne občine Celje znašel v družbi vrhunskih celjskih umetnikov in, upam, tudi mojih prijateljev ter v družbi mladih in pametnih Celjanov.«

BRONASTI CELJSKI GRB

Za vrhunsko in izvirno glasbeno ustvarjanje in izvajanje, promocijo Celja in celjske kulture ter prispevek k bogastvu umetnosti v Celju, bronasti celjski grb prejeme Goran Bojčevski: »Občinska nagrada je zame veliko priznanje za delo, ki sem ga do sedaj opravil, ter posebna čast, da ste me sprejeli za svojega someščana. Uživam in rad ustvarjam v tem čudovitem mestu.«

BRONASTI CELJSKI GRB

Za delovanje v kulturi, umetniško vodstvo in izvedbo številnih projektov, s katerimi je utrdil sloves celjske vrhunske glasbene umetnosti, prejme Simon Dvoršak, ki je ob tem dejal: »Priznanje je potrditev, da sem minulih 25 let izpolnil poslanstvo, ki ga prinaša moj poklic, in mi seveda pomeni spodbudo za prihodnost in nadaljnje delo.«

KRISTALNI CELJSKI GRB PREJMEJO: