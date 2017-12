CELJE O mamilarski združbi spet marca

Sojenje mamilarski druščini na čelu s Fadilom Omićem se bo, če ne bo ponovnih zapletov, lahko znova začelo šele marca prihodnje leto. Tako so sklenili na celjskem okrožnem sodišču po tem, ko je propadel tudi zadnji poskus začetka obravnave.

Enajsterica obtoženih bi morala sesti že pred četrti kazenski senat, vendar v razpravni sodni tokrat dvorani ni bilo dveh obtoženih (manjkal je tudi prvoobtoženi Omić), treh odvetnikov, porotnika in prevajalca.

Mednarodno mamilarsko združbo, obtoženo pečanja s kokainom, heroinom in konopljo, so policisti razkrinkali že leta 2009, leto kasneje se je začel sodni proces, ki pa se do danes takorekoč ni premaknil z mrtve točke, vsi obtoženi pa že davno se branijo s prostosti.

P.Š.