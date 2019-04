Celje: Novo prodajno mesto TipStop Vianor

1 od 10

V Celju, na lokaciji starega Avto Celja, sta odprli vrata prenovljeni servisni in vulkanizerski delavnici TipStop Vianor, ki sicer sodita pod okrilje Petrola. Prodajno mesto se razprostira na 1.232 m². Poleg osebnih vozil vam nudijo vrhunske storitve tudi za vaša camp ter poltovorna in tovorna vozila. Na včerajšnjem dnevu odprtih vrat so si obiskovalci lahko ogledali najnovejše naprave, ki bodo v rokah strokovno usposobljenih sodelavcev poskrbeli za stalni vrhunski izgled in delovanje vozil. Za vsakega obiskovalca so pripravili skromno darilo, izpeljali kviz z nagradnimi vprašanji in na koncu podelili dve glavni nagradi: komplet vrhunskih pnevmatik Nokian Wetproof.

Foto: Boštjan Vihtelič