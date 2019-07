CELJE Novi zapleti pri Ulčniku

Veliki kazenski senat celjskega okrožnega sodišča je na dopoldanskem sojenju Jaki Ulčniku že izčrpal dokaze. A ker je tožilstvo modificiralo obtožnico, hkrati pa izrazilo pomisleke o ugotovitvah izvedenca cestno prometne stroke Stanka Špeharja, je sodnica Ingrid Lešnik nadaljevanje sojenja razpisala za četrti september.

Sojenje za umor hercegovskega podjetnika Miljenka Penave leta 2005 se z vsakim narokom bolj zapleta. Ker izvedenec cestno prometne stroke ni bil prepričljiv, bodo zdaj zaslišali kriminalista Marka Povšeta, ki zdaj službuje na nacionalnem preiskovalnem uradu in je za časa izmenjave dokazov z bosanskimi preiskovalci večkrat prevozil pot do kraja zločina v Vitini in nazaj.

Za Ulčnika so naposled tudi ugotovili (za ta del so javnost izključili z obravnave), da je procesno sposoben, zato se sojenje, kjer so opravili že kar 18 narokov, vendarle lahko nadaljuje.

