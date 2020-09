Celje: Novi prostori rešujejo prostorsko stisko

S prerezom traku so na Slomškovem trgu svečano predali namenu 457 kvadratnih metrov novih, dodatnih prostorov, s katerimi celjska glasbena šola rešuje veliko prostorsko stisko. Obnova odkupljenega dela zgradbe, v kateri so novi prostori, je stala 218 tisoč evrov. Kot je ob odprtju povedal ravnatelj Glasbene šole Celje Simon Mlakar, z novimi prostori objemajo Slomškov trg od številke 10 do 12. »Iz novih harmoničnih prostorov bomo skozi celo leto napolnjevali Glavni trg, prelepega celjskega starega mestnega jedra, z ustvarjalnimi melodijami izpod rok naših mladih glasbenikov,« se je nove pridobitve veselil ravnatelj.

Stene in stropovi so akustično obdelani

»Srečno naključje in okoliščine so prinesli, da smo lani kupili sosednjo stavbo za slabih 600 tisoč evrov in jo skupaj z glasbeno šolo adaptirali. Vsem, ki boste uporabljali te prostore, želim, da bi se v njih dobro počutili,« je v govoru dejal župan Bojan Šrot. V novem delu, v katerem so stene in stropovi akustično obdelani, so poleg desetih učilnic tudi orkestralna dvorana in ostali spremljajoči prostori. Mestna občina Celje je za obnovo prispevala 100 tisoč evrov, ostali denar je zagotovila Glasbena šola Celje. »Glasba človeka bogati in plemeniti, ga pomirja, navdihuje, osrečuje in spremlja vse življenje, od rojstva do smrti. Blagor tistim, ki imate talent za glasbeno ustvarjanje, in blagor nam, ki imamo tako odlično glasbeno šolo v svojem mestu,« je še dejal župan.

