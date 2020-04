CELJE Nove ovadbe za gruzijske vlomilce

Potem, ko je celjsko sodišče prejšnji mesec že obsodilo dva gruzijska vlomilca, je policija zdaj ovadila še skupino petih Gruzijcev, ki jih sumijo 22 vlomov v Celju in Velenju.

V priporu so se znašli dva 33-letnika in 45-le tni vlomilec, skupina, ki je delovala tudi v drugih delih države in v Turčiji, Španiji, Italiji, Avstriji, Nemčiji, Franciji in na Finskem, pa je postala znana po metodi ugotavljanja zasedenosti stanovanja. Mnogi stanovalci Ljubljanske, Škapinove, Malgajeve, Kajuhove, Opekarniške, Trubarjeve in Podjavorškove v Celju so v februarju na svojih vhodnih vratih namreč opazili nitko z lepilom (na sliki), ne vedoč, da so bili tarča vlomilcev.

Pri njih je policija poleg ukradenih predmetov našla tudi seznam ulic, torej niso vlamljali po naključju. Dva, ki ju je preiskovalni sodnik izpustil, sta že zapustila našo državo, torej bodo zaradi velikih tatvin po vsej verjetnosti lahko sodili samo trojici, ki je v priporu.

