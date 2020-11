Celje: Nova podzemna zbiralnica odpadkov

Na Gubčevi ulici v Celju je zaživela že druga podzemna zbiralnica za odpadke v starem mestnem jedru. Iz predprostorov, prehodov in javnih površin v mestnem jedru je bilo zato odstranjenih več kot 100 različnih klasičnih zabojnikov. V prvem tednu po odprtju podzemnice je vsak dan med 8. in 18. uro prisoten predstavnik Simbia, ki bo po potrebi pomagal pri pravilnem razvrščanju odpadkov in njihovem odlaganju. Stanovalci, ki imajo novo zbirno mesto za odpadke na Gubčevi, so bili o tem obveščeni prejšnji teden.

Enotni zneski za podzemnice in za njim podobna zbirna mesta

Z novembrom je družba Simbio poenotila zneske na položnicah za stroške ravnanja z odpadki za tiste fizične osebe, ki odlagajo odpadke v podzemnice in t. i. nadzemnice (to so zbiralnice, ki se praznijo s podobno tehnologijo kot podzemnice). Mesečni strošek ravnanja z odpadki je od 1. novembra 4,96 € na osebo.

Kot še pojasnjujejo v družbi Simbio je umik številnih klasičnih zabojnikov nedvomno doprinesel k lepšemu in bolj urejenemu videzu mesta ter sprostil prostor za druge namene. Podzemne zbiralnice so sedaj na Muzejskem trgu in v Gubčevi ulici. Nadzemnice v celjski občini so na Vojkovi, Čopovi, Ob železnici, Pod gabri in na Ljubljanski ulici, v Občini Štore pa na Ulici Cvetke Jerin in Cesti Kozjanskega odreda.