CELJE Nov protest sodnikov

V prostorih celjskega višjega sodišča se bodo ob 10. uri zbrali celjski višji, okrožni in okrajni sodniki, da bi s protestom znova opozorili na nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča o uskladitvi njihovih plač.

Spomnimo, da so sodniki pred tem že organizirali enodnevni, nato pa še dvotedenski protest, kjer so precej omejili svoje delo, nedavno pa so na delovnem posvetu v Celju protestno izjavo oblikovali tudi predsedniki slovenskih višjih sodišč.

Zaradi protesta je tudi danes preklicanih več obravnav.

