CELJE: Neknjižena stanovanja. Kam se steka denar od najemnin?

Stanovanji na vrhu stolpnice Na zelenici 9 v Celju so preuredili iz sušilnice, a ju v zemljiški knjigi ni.

V stolpnici Na zelenici 9 se že nekaj časa vlečejo nejasnosti, ki pa so šele v zadnjih tednih splavale na površje, saj so se nič hudega sluteči najemniki znašli v položaju, ko si ne morejo urediti naslova prebivališča, preostalim stanovalcem pa tudi ni najbolj jasno, kam se stekajo najemnine od površin, ki so nekdaj bile skupne.

Skupni prostor – skupna last

Stanovalci so povedali, da je bil zgornji del objekta, kjer sta nekoč bili pralnica in sušilnica, pred približno dvema desetletjema pregrajen v dve bivalni enoti v izmeri približno trideset kvadratnih metrov. Takrat je z objektom upravljal še Atrij, družba Plan trade pa je zgolj nasledila zatečeno stanje. Stanovalci, bolje rečeno etažni lastniki, menijo, da gre v vsakem primeru za skupne prostore, torej skupno lastnino, ki se ne bi smela prodati ali kako drugače odtujiti brez njihovega soglasja. Na težave je nedavno naletela ena od najemnic stanovanja na vrhu objekta, ko se je skušala prijaviti na upravni enoti, kjer pa so ji dejali, da stanovanje sploh ni vpisano.

Delitev stroškov?

Kakor so nam dejali stanovalci, ne vedo, kam se steka denar od najemnin, saj da to ni nikjer razvidno. Niti na položnicah, ki jim jih izstavlja Plan trade, ni postavke, kjer bi se dalo kaj razbrati. Menijo, da bi sredstva od najema morali vplačevati v rezervni sklad, sprašujejo pa tudi, kako je z delitvijo skupnih stroškov pri omenjenih dveh bivalnih enotah. Po njihovih izračunih naj bi šlo za okoli 3600 evrov na leto, ne vedo pa, komu najemniki plačujejo najemnino in na kateri konto se ta steka. Sumijo, da jim upravljavec nekaj prikriva.

Redno poročajo nadzornikom

S prošnjo za pojasnila smo se obrnili na Plan trade, kjer so za odgovore v danih kriznih razmerah in zavoljo obilice dela potrebovali malce več časa, kakor je to običajno. Direktor Gregor Klepej je v pisnem odgovoru navedel: »Prevzeli smo zatečeno stanje na objektu. Najemnine so se pobirale po utečenem postopku, kot prej. Porabljale so se izključno in zgolj za vzdrževanje stavbe, po naročilih nadzornega odbora, ki mu o stanju redno poročamo. Nikoli se ni govorilo o prodaji skupnih delov, za kar je potrebno stoodstotno soglasje. Z navedenim problemom neevedintiranega stanovanja smo se seznanili, ko smo hoteli najemnici urediti stalno prebivališče na tem naslovu. Takoj, ko smo ugotovili, da stanovanje ni vpisano v zemljiški knjigi, smo predlagali nadzornemu odboru, da uredimo pravno stanje teh prostorov. Ta dela so sedaj v teku.«

