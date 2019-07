CELJE Nekdo grozi staršem obsojenih nasilnežev

Celjsko okrožno sodišče je danes zaradi zamenjave sodnic znova začelo sojenje Velenjčanu Anžetu Jelenu (na sliki), edinemu članu združbe nasilnih roparjev, ki ni priznal krivde. Gre za združbo, ki je od novembra 2017 do februarja 2018 na območju Celja, Žalca in Velenja izvedla štiri brutalne rope, ko so žrtve – tudi otroke – vezali, pretepali in jih na različne načine ustrahovali, da bi prišli do podatkov, kjer družina hrani vredne predmete in denar.

Jelen, ki ga lahko doleti 15 let ječe, vztraja, da gre za konstrukt in laži tožilstva in upa, da bo nekoč nekdo za to odgovarjal. Tožilka Jasna Leskošek je razkrila, da so jo kriminalisti obvestili, da nekdo grozi staršem enega od obsojenih roparjev, podobno se je zgodilo že prej, ko sta neznanca grozila očetu Denisa Mihalića, ki je bil vodja združbe.

Ker je Mihalič tudi na sodišču dejal, da ga ustrahuje prav Jelen, če bo proti njem govoril kaj obremenilnega, domnevajo, da bi Velenjčan utegnil stati tudi za temi grožnjami.

Sojenje se nadaljuje konec avgusta.

