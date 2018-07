CELJE Naturisti so brezdomci

Ljubitelji kopanja in sončenja brez kopalk tudi v tej sezoni v Celju nimajo urejenih površin. V slovenski zvezi naturistov navajajo, da na Celjskem ni več registriranega društva, kar predsednik naturističnega društva Venera Rudi Lorenčak zanika, priznava pa velik osip članstva in dejstvo, da je zveza njega in celjsko društvo izključila. Kasneje se je pojavilo novo društvo naturistov Savinja, ki pa je medtem tudi že prenehalo delovati.

Predel gorvodno od nekdanje betonarne ob Savinji ter peščena plaža na Šmartinskem jezeru sta bili zbirališči za naturiste iz Celja in drugod. Kot zatrjuje Lorenčak, Venera še ima veljavno odločbo za uporabo prostora ob Savinji, ki pa ni urejen, niti ustrezno označen (table). Tudi lokacija ob Šmartinskem jezeru ni več primerna, saj mimo že nekaj let vodi sprehajalna pot.

Društvo Venera namerava z drugim lastnikom prihodnje leto skleniti najemno pogodbo za drugo parcelo ob jezeru, celjska občina pa v zvezi s plažami za nudiste nima načrtov in pobud, saj se ukvarjajo z drugimi turističnimi projekti.

PŠ