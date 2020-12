Celje: Nasmeh na obraz pričarali številnim

Dobrodelna akcija »Za nasmeh v mestu« je letos potekala že sedmič. Organizatorji dobrodelne akcije so Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje in RTA agencija. V letošnji dobrodelni akciji so zbrali 32.440 evrov. Doniralo je več kot 70 uspešnih gospodarskih organizacij in posameznikov iz Celja in okolice. Letošnje leto so pri zbiranju sredstev pomagali tudi državni prvaki v nogometu, Nogometni klub Celje, ki so pomagali s prodajo virtualnih vstopnic za tekmo z NK Olimpijo.

Bone predali humanitarnim organizacijam

»Vsa zbrana sredstva pretvorimo v darilne bone Dobimo se v mestu, za nakupovanje v poslovnih lokalih v mestnem jedru Celja. Obdarjenci lahko vnovčijo darilne bone v več kot 50 trgovskih in storitvenih poslovnih lokalih, vsak obdarjenec prejme bone v vrednosti 40 evrov,« so pojasnili organizatorji.

Darilne bone bosta posameznikom razdelili dve humanitarni organizaciji; Škofijska Karitas Celje ter Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Celje. Obdarili bodo otroke, družine z več otroki, starejše in posameznike, ki so se zaradi različnih razlogov znašli v stiski.

Pomagali družinam in posameznikom

V preteklih šestih letih so skupaj zbrali skoraj 120 tisoč evrov. Leta 2017 so dodatno zbrali 6.400 evrov za Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske. Pomagali so številnim družinam in posameznikom ter jim privabili nasmeh na usta in solze hvaležnosti v oči. »Pokazali smo jim, da niso prezrti in pozabljeni.«

Predstavnici organizatorjev dobrodelne akcije, Tadeja Falnoga in Katarina Karlovšek, sta bone predali generalnemu tajniku Škofijske Karitas Mateju Pirnatu in predsedniku Škofijske Karitas Celje Roku Metličarju ter sekretarju Rdečega križa Slovenije – Območnemu združenju Celje Selimirju Ćopiću in strokovnemu sodelavcu Igorju Poljanšku.

Škofijska Karitas Celje je prejela bone v skupni vrednosti 21.640 evrov, Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Celje pa v vrednosti 10.800 evrov.