CELJE Našli sef, osumljenca priprli

Kri minalistom je uspelo priti do dna pol leta staremu primeru kraje sefa na območju Bistrice ob Sotli. Takrat so iz stanovanjske hiše odnesli sef z gotovino, nekaj naložbenimi papirji, zlatniki, nakitom in ostalim. Škodo so cenili na 50.000 evrov.

Sef z nekaj malenkostmi so decembra našli v Brežicah, nakar se je policistom uspelo dokopati do domnevnega storilca. Prijeli so 53-letnega Novomeščana, ki ga sumijo velike tatvine. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor, gre za povratnika, ki je že večkrat bil pravnomočno obsojen zaradi podobnih dejanj, kakor tudi za izsiljevanje, povzročitev hudih telesnih poškodb, grožnje ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. O morebitnih sostorilcih še zbirajo obvestila.

PŠ