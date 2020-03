CELJE Napadel in ranil Sparovega varnostnika

Celjski policisti so včeraj pridržali 38-letnega razgrajača, ki je rovaril po Sparovem nakupova lnem centru Glazija, kjer je tudi napadel in ranil varnostnika U.J..

Ta je posredoval po obvestilu trgovke, da je pridržala osebo, ki je nameravala ukrasti za dobrih dvajset evrov artiklov. Varnostnik je z njim nameraval opraviti postopek, a ga je storilec napadel. Preden so prišli policisti, je v trgovini še kršil javni red in mir, nato pa zunaj znova napadel U.J.. Možje postave so ga naposled vklenili pred poslopjem Addiko Banke ob Sparovi poslovalnici.

Zaradi povzročitve lažje telesne poškodbe ga bodo ovadili, izdali so mu plačilni nalog, napadeni varnostnik pa je do daljnega v bolniškem staležu.

PŠ