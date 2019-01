CELJE Največ prekrškov zaradi nepripenjanja

V poostrenem nadzoru prometa, ki so ga policisti na našem območju izvedli v torek med 6.30 in 9.30 uro, so največ kršiteljev ulovili pri neuporabi varnostnega pasu in otroških varnostnih sedežev.

Sk upaj so našteli 120 prekrškov, poleg varnostnega pasu še po 36 prekrškov zaradi uporabe mobilnikov med vožnjo in prekrškov, ki so jih storili pešci, v petih primerih so prekršek storili vozniki do pešcev.

Dan prej so policisti naredili tudi radarsko »verigo« od Celja preko Laškega, Rimskih Toplic, Zidanega mosta in Radeč do Vrhovega. V zaporedne radarske kontrole se je ujelo 43 prehitrih voznikov. Kakor napovedujejo, bodo na območju Policijske uprave Celje podobne poostrene nadzore izvajali redno.