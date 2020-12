Celje: Najlepšo okolico imajo na Hudinji

Kot številni letošnji projekti, je tudi podelitev 51. Zlate vrtnice in metle bila v znamenju omejitev in ukrepov zaradi epidemije covida 19. Pomladanska ustavitev javnega življenja je najprej vplivala na kasnejšo objavo razpisa za začetek zbiranja predlogov za letošnje dobitnike priznanj (šele v mesecu juniju). Nato je sledilo obdobje počitnic in dopustov, v jeseni pa ponovno ustavitev javnega življenja. To, slednje, je zavleklo dokončanje projekta, ki so ga navadno zabeležili s slavnostno podelitvijo priznanj v mesecu novembru ali decembru.

»Že vrsto let lepo skrbijo za urejeno okolico«

Turistično društvo Celje, ki vodi projekt, je skupno prejelo 35 predlogov za podelitev priznanj za lepo urejeno kolje, vrt in cvetlice v letu 2020, od tega je le eden za dodelitev Metle 2020.

Zlato vrtnico so prejeli stanovalci večstanovanjskega objekta Milčinskega 12, na Hudinji.

»Stanovalci bloka na Milčinskega 12 že vrsto let lepo skrbijo za urejeno okolico. Zelenica je pokošena in pohodne površine pometene. Posebno skrb odražajo negovane vrtnice, ki obrobljajo pohodne površine in s svojimi barvitimi cvetovi polepšajo stanovanjsko sosesko,« so zapisali v turističnem društvo.

Prejeli le en predlog za metlo

Letos pa so se odločili, da Metle 2020 ne podelijo, saj so prejeli le en predlog. »Spodbuda za ureditev okolja je bila naslovljena na lastnika zemljišča, kjer se nahaja makadamsko parkirišče nad Popovičevo cesto, pod Mestnim pokopališčem Celje, v bližini poslovnih objektov Elektra Celje. Površina parkirišča je v zelo slabem stanju, ob mokrem vremenu je polna velikih luž, ob suhem, vetrovnem vremenu pa polna prahu. Na parkirišču ni označb, ki bi kakorkoli urejale parkiranje avtomobilov, kar se najbolj pozna ob povečanem obisku pokopališča. Tudi shojena pot, ki vodi s parkirišča do pokopališča je ob mokrem vremenu blatna, drseča in nevarna.«

Ko so pridobili ustrezne informacije, so ugotovili, da je lastnik zemljišča – to je Mestna občina Celje – že pristopil k ureditvi območja.

