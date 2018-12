CELJE Najbolj so globili napačno parkirane

Medobčinska inšpektorat in redarstvo (pokrivata območja Celja, Laškega, Žalca in Štor) sta tudi v zadnjem letu dni – vse do decembra 2018 – največkrat kaznovala zaradi napačnega parkiranja in prehitre vožnje.

Tako so uspeli izdati kar 6381 plačilnih nalogov za vozila, ki so bila parkirana na nedovoljenih mestih, bodisi so ovirala promet. Odpeljali so tudi 69 zapuščenih vozil. V istem času so izmerili več kot 2900 prekoračitev hitrosti, pretežno v okolici šol in vzgojno varstvenih ustanov. Približno polovica voznikov je le minimalno prekršila hitrost – do 10 km/h, 24 pa je bilo takšnih, ki so vozili od 30 do 50 km/h prehitro, rekorder je mimo šole dirjal s kar 100 km/h.

PŠ