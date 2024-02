CELJE Nadaljevanje sojenja Bečireviću za smrtno prometno nesrečo

Z zaslišanjem prič se je na celjskem sodišču nadaljevalo sojenje 25-letnemu Velenjčanu Anelu Bečireviću, ki se zagovarja za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.

V njej je pred šestimi leti na cesti iz Laškega proti Celju umrl motorist Uroš Knez.

Izvedenec cestno prometne stroke Sandi Horvat je izračunal, da je pokojni motorist v času nesreče na odseku, kjer je hitrost omejena na 90 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo skoraj 102 kilometra na uro.

Vozni pogoji so bili slabi in povzročitelj nesreče se je počasi vključeval s stranske ceste. Motoristi, ki so vozili v skupini s pokojnim, še danes težko razumejo, kako Knez ni opazil Bečirevičevega avtomobila.

Sojenje se nadaljuje aprila, obramba pa zahteva zaslišanje še tretjega policista, ki je bil na ogledu kraja prometne nesreče, saj da so obstoječi podatki pomanjkljivi.

PŠ