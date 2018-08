Celje: Na Vrunčevi dve polnilnici za električne avtomobile

Na parkirišču ob Vrunčevi cesti od konca julija stojita dve novi polnilnici za električne avtomobile. Omogočata sočasno polnjenje štirih električnih avtomobilov. Gradbena dela, ki so jih morali opraviti, da si lahko napeljali električno energijo do polnilnih postaj je plačala Mestna občina Celje. Sicer pa v projektu, ki spodbuja razvoj zelenih mobilnostih tehnologij, sodelujejo s Petrolom, ki je upravljalec in skrbnik polnilnic. Prav tako sta polnilnici povezani s Petrolovim nadzornim centrom, ki spremlja nujno brezhibno delovanje.

