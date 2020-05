CELJE Na veliko so kupčkali z drogami

C eljski kriminalisti so v sodelovanju z Generalno policijsko upravo RS in pod smernicami tukajšnjega okrožnega tožilstva v soboto sklenili več kot leto dni trajajočo akcijo, kjer so uporabili tudi prikrite preiskovalne ukrepe. V akciji so aretirali tri Celjana v starosti od 24 do 27 let, preiskovalni sodnik pa jih je poslal v pripor.

V hišnih preiskavah so policisti zasegli 24.000 tablet ekstazija, po kilogra m amfetamina in kokaina, poldrugi kilogram konoplje ter pripomočke za razpečevanje.

Enemu od osumljencev so zasegli še za okoli 100.000 evrov premoženja, večinoma avtomobilov in motociklov ter 3000 evrov gotovine, kajti sumijo, da gre za nezakonit izvor premoženja.

