CELJE Na sojenju Bečireviću zapleti z izvedenci

Zaradi zapletov z izvedenci so na celjskem sodišču danes preklicali narok za 23-letnega Anela Bečirevića, ki se mora zagovarjati zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, v kateri je pred petimi leti na cesti med Laškim in Celjem umrl motorist Uroš Korun iz Laškega.

Obramba je namreč angažirala svojega izvedenca cestno prometne stroke, njegove ugotovitve pa se domnevno ne ujemajo s tistimi, do katerih je prišel izvedenec, ki ga je imenovalo sodišče.

V postopku ugotavljajo morebitno soodgovornost motorista, sodni izvedenec pa se mora pred nadaljevanjem obravnave seznaniti z mnenjem izvedenca obrambe in se o tem opredeliti.

Do tragične nesreče je po ugotovitvah policije prišlo zaradi izsiljevanja prednosti, pogoji za vožnjo pa so bili v večernih urah in na spolzki površini slabi.

Obtoženi, ki je vozil brez vpliva nedovoljenih substanc, krivde ne priznava. V času nesreče je z njim bila sopotnice, nihče od njiju ni bil ranjen.

(Fotografija je ponazoritvena)

PŠ