CELJE Na skiroju skozi naselje s kar 68 km/h

Celjski prometni policisti so med nadzorom prometa v Letušu naleteli na voznika električnega skiroja (na sliki), ki je skozi naselje, kjer je omejitev hitrosti na 50 km/h, vozil z 68 km/h.

Ujeli so ga na radar, njegovo ravnanje pa so označili za neodgovorno in zelo nevarno, saj je vozil tudi brez čelade in ščitnikov.

Izkušnje kažejo, da v nesrečah z e-skiroji praviloma prihaja do hudih telesnih poškodb. Najpogostejše so poškodbe glave, zlomi okončin in ključnice ter udarnine.

Predlani je na našem območju v prometni nesreči tudi umrl voznik e-skiroja.

V prometu se lahko uporabljajo samo e-skiroji, katerih najvišja konstrukcijska hitrost je 25 km/h in ni širši od 80 cm. Kadar je to mogoče, morajo vozili po stezah za kolesarje.

Kakšna kazen je doletela kršitelja, niso navedli.

PŠ