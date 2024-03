Celje na sejmu v Münchnu

Zavod Celeia Celje. Letos so mesto Celje prvič predstavili na bavarskem sejmu za rekreacijo in prosti čas.

V minulih dneh so predstavniki Zavoda Celeia Celje na največjem sejmu za rekreacijo in prosti čas na Bavarskem, sejmu F.RE.E. v Münchnu, zastopali Celje kot privlačno turistično destinacijo s številnimi možnostmi preživljanja prostega časa.

Odmik od masovnega turizma

»Zaradi turističnih trendov in statistike smo se odločili, da Celje kot eno vodilnih slovenskih destinacij, v okviru Slovenske turistične organizacije, prvič predstavimo na sejmu v bavarski prestolnici,« je dejala mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje, saj prav iz tega dela Nemčije v Slovenijo prihaja veliko turistov. Ob tem je direktorica dodala: »Obiskovalcev na stojnici je bilo veliko. Najbolj so jih zanimale možnosti lastnega prihoda in urejenega parkiranja (predvsem za avtodome) ter odkrivanje zgodovinskih znamenitosti, odmaknjenih od masovnega turizma, s ponudbo raziskovanja okoliške narave s kolesom ali peš.«

Celjani so bili eni izmed skoraj 1000 razstavljavcev, ki so prišli iz 50 držav, v petih sejemskih dneh pa so zabeležili prek 140.000 obiskovalcev. Sejem sicer že od leta 1970 ponuja navdih, informacije ter pravo opremo za raznovrstna potovanja in prostočasne aktivnosti. Februarja pa smo praznovali tudi svetovni dan turističnih vodnikov. Več o tem pa lahko preberete v aktualnem Celjanu.