Na Ostrožnem so dobili težko pričakovan most čez Koprivnico. Nov most so za promet že odprli, še v prihodnjih dneh pa je pričakovati, da bo v prometu prihajalo do manjših zastojev.

Spomnimo, da so star most morali maja lani – po prometni nesreči – zapreti, saj ni bil več varen za promet. Mestna občina Celje je za izgradnjo novega mostu namenila 115 tisoč evrov.