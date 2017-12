V Celju so najbolj nevarne odseke označili z novimi talnimi oznakami. Na določenih lokacijah so dodatno obeležili prehode za pešce. Nove označbe so v centru mesta v Ozki ulici, Zagati, Vodnikovi ulici in v pasaži v Cankarjevi ulici. Da bi vozniki le videli označbe, so na nekaterih lokacijah pred prehodom na tleh jasno narisali STOP znak.