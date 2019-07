Celje: Na koncertu obiskovalcem kapljalo po glavi

Letošnji Festival Celjski grad je pod streho. Pod slednjo pa so želeli zaradi nestanovitne vremenske napovedi speljati tudi koncert Vesne Pisarović. Celjski dom so za izvedbo koncerta izbrali zadnji hip zaradi slabe vremenske napovedi. Med koncertom pa je s strehe doma, ki ga sicer prav zdaj obnavljajo, začelo zamakati. Mnogi so prizorišče zelo slabe volje zapustili.

Organizator, Zavod Celeia Celje, zdaj obljublja, da bo vsem gledalcem vrnil vstopnino. Vstopnino bodo vrnili vsem, ki so vstopnico kupili, podrobno pa o tem poročajo tudi v jutrišnjem Celjanu.