Celje: Na GCC 20 zlatih maturantov

20 zlatih maturantov, 97 odstotni uspeh na poklicni in 96 odstotni uspeh na splošni maturi za zaključek nenavadnega šolskega leta 2019/2020 na Gimnaziji Celje – Center.

Z rezultati splošne in poklicne mature, ki jo je v pomladanskem roku opravljalo 225 dijakov se na Gimnaziji Celje – Center nocoj zaključuje nenavadno šolsko leto 2019/2020, ki s tremi izobraževalnimi programi in več kot 930 dijaki sodi med največje srednje šole na Celjskem.

S 97 % uspehom, 19,4 povprečnimi točkami in 20 zlatimi maturanti (od tega jih je 10 imelo vse možne točke) se lahko pohvalijo maturanti programa predšolska vzgoja, 96 % uspeh in povprečje 19,5 točk pa so dosegli dijaki splošne in umetniške gimnazije – likovne smeri.

Zlato knjigo poklicnih maturantov so s svojimi podpisi dopolnili diamantni Martina Lenko, Eva Ocepek, Marija Rozoničnik, Aljaž Stropnik, Ana Zeme, Nives Žagar, Rebeka Govedič, Kaja Pešec, Patricija Bele in Lara Strgaršek s 23 točkami, 22 točk pa so dosegle Julija Atelšek, Maruša Kajzba, Nina Gračner, Tjaša Gradišnik, Jovana Miladinović, Nika Muzel, Lucija Užmah, Sara Bokal, Sara Korenjak in Tjaša Ravnikar.

Aktivne počitnice

Za dijake so se sicer že začele poletne počitnice. Dijake in mentorje programa MEPI – mednarodno priznanje za mlade, čakajo še poletne pustolovske odprave po Sloveniji, člane šolske impro lige avgustovsko gostovanje na Festivalu Lent, pa festival Izrekanja s katerim bodo na GCC sklenili letošnje poletne počitnice, ki bodo minile tudi v znamenju različnih obnovitvenih in investicijskih del. »Potekajo tudi priprave na tradicionalno druženje generacij sedanjih in nekdanjih dijakov Naših 100 + 8, ki bo 11. 9., če bodo to dopuščale epidemiološke razmere,« so še pojasnili na GCC.