CELJE Na FKPV o krajših dobavnih poteh

Na celjski Fakulteti za komercialne in poslovne vede (FKPV) so v okviru raziskovalnega projekta iskanja inovativnih rešitev za krajše dobavne poti včeraj pripravili okroglo mizo o

njihovi implementaciji v turizmu in gradbeništvu, predstavili so tudi značilnosti krožnega gospodarstva. Projekt, ki ga na FKPV vodi višja predavateljica mag. Petra Vovk Škerl (slika spodaj), sta podprla Evropski socialni sklad in ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

»Preko projektov in drugih spodbud je treba še naprej ozaveščati okolje o priložnostih, ki jih ponujajo modeli krožnega gospodarstva, hkrati pa spodbujati podjetja k pridobivanju standardov, ki potrjujejo implementacijo elementov krožnega gospodarstva. Študenti so na podlagi tržne raziskave pripravili konkretne predloge rešitev, in sicer zasnovo spletne strani za partnersko gradbeno podjetje ter posodobljene in interaktivne spletne vsebine za partnersko organizacijo iz turizma. Sodelovalo je enajst študentov osmih študijskih programov«, povzema vodja projekta.

Sodelujoči na okrogli mizi so se strinjali, da podobno kot na drugih področjih tudi tu obstajajo dobre poslov

ne prakse, vendar še niso pravilo v Sloveniji. Da se podjetja ne poslužujejo modelov krožnega gospodarstva, gre vzroke iskati predvsem v tem, da odločevalci ne poznajo vseh priložnosti implementacije modelov krožnega gospodarstva, mnogi ga še enačijo z reciklažo, ki predstavlja le neznaten delček v njegovem mozaiku. Odločevalci se pogosto usmerjajo v ustvarjanje dobičkov in posledično nižanje stroškov z uporabo cenenih materialov in povečanje prodaje preko skrajševanja življenjskega cikla izdelkov, kar je ravno v nasprotju z načeli krožnega gospodarstva.

PŠ