Celje: Na fakulteti predstavili študijske programe

Na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) v Celju so včeraj (v torek) pripravili informativni dan. Bodočim študentom so predstavili dodiplomska študijska programa Ekonomija v sodobni družbi in Poslovanje v sodobni družbi, podiplomski magistrski program Management znanja in doktorski program Management znanja. Dodiplomski in podiplomski magistrski študij je brezplačen, tudi za zaposlene, ne glede na starost.

Danes pa bodo predstavili podiplomski magistrski program Vodenje in kakovost v izobraževanju in sicer prek videokonferenčnega orodja ZOOM. Z 1-letnim interdisciplinarnim študijem študenti pridobijo znanja za odgovorna delovna mesta na področju izobraževanja.

Po besedah direktorice MFDPŠ mag. Anje Lesjak, se na fakulteti intenzivno pripravljajo na izvedbo študijskega leta 2020/21: »Pripravljeni smo za izvedbo študija tako v živo, v prostorih MFDPŠ, kot na daljavo, preko e-učilnice MFDPŠ in videokonferenčnega sistema oziroma kombinirano, v kolikor bodo to dopuščale razmere. Pri izvedbi študija v živo bo poskrbljeno za prostorsko razporeditev in kontakte, v skladu s priporočili NIJZ.« (UC)