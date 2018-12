Celje: Na CSD-ju obdarili 46 otrok v rejniških družinah

Na Centru za socialno delo v Celju so ponovno poskrbeli za druženje in obdaritev otrok v rejništvu. Celjski center ima v rejniške družine nameščenih 46 otrok, ki so na območju Mestne občine Celje in občin Vojnik, Štore in Dobrna. Obdarili so prav vse otroke, ki so nameščeni v rejniških družinah.

1 od 3

S podobnimi srečanji bi radi nadaljevali tudi v prihodnje, saj želijo s tem polepšati praznične dni otrokom, ki so sicer že tako prikrajšani za družino. Podrobno reportažo z obdarovanja lahko preberete v zadnjem Celjanu.