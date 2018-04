CELJE Na ceste prihajajo motoristi

Zaradi vremenskih razmer nekoliko zapozneli začetek motoristične sezone je zaradi nenadnega in skokovitega povečanja števila voznikov enoslednih vozil na cestah še toliko nevarnejši za vse udeležence v prometu.

Na preventivne ukrepe, hude posledice in nevarnosti, ki nastajajo v prometu zaradi manj vidnih motoristov, so danes na Ljubečni opozorili predstavniki celjske prometne policije, agencije za varnost v cestnem prometu, gasilci in reševalci.

Nihče si ne želi ponovitve lanske sezone, ko je na slovenskih cestah ugasnilo 25 življenj voznikov enoslednih vozil, od tega štirje na cestah celjskega območja, vsi pa so bili tudi povzročitelji prometnih nesreč, dva sta bila celo vinjena.

P.Š.