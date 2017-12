Celje: na avtocesti policisti uporabili stinger

Na avtocesti, v bližini izvoza Celje center, so policisti danes uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev, tako imenovani »stinger«.

Danes , okoli 13. ure, so celjske policiste iz Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor obvestili, da so njihovi policisti na avtocesti poskušali pravilno ustaviti voznika osebnega vozila, ki na znake policije ni ustavil, pač pa je z neprilagojeno hitrostjo vozil naprej v smeri proti Celju.

Policisti postaje prometne policije Celje in Policijske postaje Celje, so na avtocesti v bližini izvoza Celje Center, uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev, tako imenovani »stinger«, ki ga je voznik prevozil in s praznimi pnevmatikami nadaljeval proti avtocestnemu počivališču Lopata, kjer so ga policisti ustavili. 40-letni voznik, doma iz območja Maribora, sicer večkratni kršitelj cestnoprometnih predpisov, je vozil brez ustreznega vozniškega dovoljenja, zaradi česar so mu policisti vozilo zasegli.