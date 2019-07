CELJE Mrkun vztraja, da si je partnerka vse izmislila

Celjski višji sodniki so dopoldne opravili javno sejo za Celjana Branka Mrkuna, ki so ga na prvi stopnji marca obsodili na dve leti in štiri meseca zapora zaradi ugrabitve partnerke Danice Doberšek. Mrkun je vztrajal pri svojem alibiju in zagovoru ter med drugim navedel, da si je partnerka vse izmislila, saj da ga je že velikokrat prijavila.

Nekdanja partnerja sta bila v sporu zaradi posesti v Lešju, ki jo je sodišče dodelilo njej, Mrkun pa naj bi na vsak način hotel, da se posest prepiše nanj. 20. aprila lani naj bi jo zato ugrabil in s silo odpeljal v objekt v Lešju, kjer naj bi jo zvezal in ji grozil tudi s pištolo.

Višji sodniki bodo odločitev sprejeli v 30 dneh.

Več preberite v Celjanu.

PŠ