CELJE MO SDS poziva k umiritvi razmer

Poročali smo že o grafitih (»Orban d.o.o.«, »Nočemo madžarske diktature«, »janšizem, ne h vala«, »fašisti« in »pada vlada«), s katerimi so neznanci zadnji vikend popisali pročelje in pločnik pred sedežem celjskega Mestnega odbora SDS na Kocenovi.

Primer obravnava policija, v celjskem odboru pa dejanje označujejo kot politično motivirani vandalizem in pozivajo k umiritvi razmer. »Bili smo presenečeni, nismo si mislili, da bo šlo tako daleč. Beseda fašist nas je zelo prizadela, to je res nekaj neprimernega. Danes napisi, jutri kakšno razbito steklo, to je treba ustaviti«, je za naš medij dejal predsednik MO SDS Leon Podlinšek.

PŠ