Celje: Misija človek gre na pot

Kot je pojasnil Kristjan Veber, vodja dobrodelnega projekta, tudi letos v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom in Gimnazijo Celje – Center prirejajo tradicionalni Dobrodelni projekt: Misija človek. Zaradi trenutnih razmer, ki so prisotne v državi pa se zavedajo, da je veliko takšnih, ki so onkraj celjske občine, vendar si vseeno želijo pomagati. Zato so se znotraj ekipe odločili, da gre Misija človek na pot.

V tednu od 14. do 18. decembra, se bodo ustavili v šestih različnih občinah, kjer boste lahko predali zbran material.