CELJE Ministrico Katič zanimalo medsebojno sodelovanje

Pravosodna ministrica Andreja Katič se je v Celju danes sestala z vsemi vodilnimi lokalnimi predstavniki pravosodne veje. Skupne točke so bile kadrovski in prostorski primanjkljaj ter prihajajoče zakonske spremembe, predvsem odprava okrajev in uvedba enovitega sodnika.

»Sogovornike je zanimala prenova zakonodaje, kako daleč so njihove pobude, kako je z dodelitvami in razporeditvami sodnikov, možnosti naložb in drugo«, je na srečanju z novinarji dejala ministrica. Dodala je, da si država prizadeva poiskati primerne prostore za delovanje tožilstva, sodišč in državnega odvetništva v lastnih prostorih, saj je tudi to ena od oblik zagotavljanja neodvisnosti pravosodja. Nekaj teh prostorov so že odkupili na Ljubljanski cesti.

PŠ