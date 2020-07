Celje: Mestna plaža odprta

Konec tedna je vrata odprla priljubljena poletna točka Celjank in Celjanov Mestna plaža na Savinjskem nabrežju. Mestna plaža jw odprta vsak dan med 7.00 in 22.00 vse do konca poletja in nudi osvežilne pijače, sladoled ter prigrizke, kot obljubljajo organizatorji pa ne bo manjkal niti zanimiv spremljevalni program.

Že zdaj so na Mestni plaži v organizaciji Zavoda Celeia Celje različne predstave za najmlajše, na javnem povabilu pa je bil izbran še ponudnik gostinske ponudbe Nino Cokan, sicer znan organizator domačih in mednarodnih športnih dogodkov, ki bo pripravil še svoj program s pogovornimi večeri z zanimivimi gosti. Za otroke bo poskrbljeno s športnimi rekviziti in različnimi igrami.