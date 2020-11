CELJE Med pogojnim izpustom znova aretiran

Celjski policisti so prijeli 44-letnega Celjana, sicer starega znanca policije, saj ga sumijo več kaznivih dejanj nasilja, zoper premoženje in v zvezi z drogami. Odrejen mu je pripor.

Kakor so sporočili, so zadnji mesec in pol obravnavali več tovrstnih kaznih dejanj. Tako je osumljen nasilja v družini, izsiljevanja ter groženj s fizično silo, nožem in požigom, s čemer je izsiljeval občanko. Drugi občanki je grozil s pretepom, ustrahoval je tudi enega od občanov.

V prvih novembrskih dneh je na več vozilih v Celju in okolici, katerih lastnike je želel s tem ustrahovati, prerezal pnevmatike. Osumljen je tudi tatvine okrasne skulpture izpred enega od celjskih gostinskih lokalov. Obravnavali so ga tudi zaradi več kršitev javnega reda in miru.

Prejšnji teden so pri njem opravili še hišno preiskavo in zasegli večjo količino konoplje, tri zračne puške, dva noža, bokser, zvezdo z rezili (shuriken), mobilni telefon in ostalo.

44-letnik je odvisnik od prepovedanih drog in specialni povratnik prekrškov in kaznivih dejanj z elementi nasilja ter kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete. Ker ni zaposlen, si denar za nakup mamil zagotavlja z nenehnim izvrševanjem kaznivih dejanj.

V preteklosti je bil za tovrstna kazniva dejanja že pravnomočno obsojen, trenutno je bil na pogojnem izpusti iz zapora.

