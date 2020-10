Celje med nominiranci za nagrado Moja dežela – lepa in gostoljubna

Celje je po tem, ko je v spletnem glasovanju dobilo daleč največ glasov, med nominiranci za nagrado Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna 2020. Katero mesto je zasedlo, bodo razkrili na Dnevih slovenskega turizma, med 12. in 14. oktobrom.

Letošnjo že 29. prireditev bodo najverjetneje izpeljali v virtualni obliki, zato so Celje pred dnevi že obiskali snemalci. Na Starem gradu Celje je goste sprejel srednjeveški vitez in jim pripravil grofovski piknik. Celje se bo predstavilo tudi v reviji Turistične zveze Slovenije Lipov list, ki bo izšla v času Dnevov slovenskega turizma.

»Očarljivo in romantično mesto«

»Veseli in ponosni smo, da je Celje spet med kandidati za prestižno nagrado Moja dežela lepa in gostoljubna. Nominacija samo potrjuje to, kar vsi, ki imamo Celje radi, verjamemo. Celje je neverjetno mesto. Je relativno majhno, ampak ponuja ogromno. Staro mestno jedro Celja je očarljivo in romantično, na vsakem koraku so vidne sledi nekih drugih časov, ki nas spominjajo na veličastno rimsko Celeio in čase, ko so območju vladali Celjski grofje,« je med drugim povedala podžupanja Breda Arnšek.

Mesto Celje je nagrado Turistične zveze Slovenije za najlepše in najbolj gostoljubno mesto nazadnje prejelo leta 2018.

