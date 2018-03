CELJE MČ Center za pločniški sklad

V Mestni četrti Center podpirajo zamisel o ustanovitvi posebnega sklada za obnovo pločnikov, ki kazijo podobo mesta. »Prizadevamo si za njihovo sanacijo, boli nas, ker so tako zapuščeni. Tako je z obeh strani Prešernove, mimo sodišča in muzeja novejše zgodovine (na sliki), na delu Miklošičeve so že precej pokrpani. Mi tega niti ne vidimo, turisti pa gotovo. Že leta prosimo občino, da bi naredila sklad za sanacijo pločnikov, v smislu izboljšanja izgleda mesta in obnove infrastrukture«, pove predsednik Sveta MČ Center Andrej Dušan Pavlin.

Prizadevajo si tudi za obnovo Prothasijevega dvorca, najlepše baročne stavbe v starem delu mesta, kakor tudi za osvetlitev ulice Zagata in zaporo Gubčeve ceste, kjer bi lahko vozili in parkirali samo še taksisti in stanovalci tega predela mesta.