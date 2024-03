CELJE Materin partner zavrača krivdo za smrt dvoletnika

Pred kazensko sodnico Majo Manček Šporin so dopoldne privedli 39-letnega Tilna Novaka, da bi se izjasnil o krivdi v odmevni lanski tragediji, ko je v pregretem črnem BMW pred stanovanjsko hišo v Sv. Lovrencu pri Preboldu umrl dveletni otrok.

Njegova mati Tea Kotnik je tik pred zdajci zamenjala zagovornika, tako da bodo predobravnavni narok zanjo opravili v drugi polovici aprila.

Novak je krivdo po vseh štirih točkah obtožnice zavrnil, saj da se ne počuti krivega. Tožilec Jošt Jeseničnik mu očita povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletne osebe in pečanje z mamili.

Začetek glavnega sojenja pred velikim kazenskim senatom celjskega okrožnega sodišča gre pričakovati v maju. Novaku in Kotnikovi grozi do 15 let zapora.

PŠ