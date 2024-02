CELJE Manj ogrevanja, boljši zrak

Ni še dolgo, kar so prebivalci Celja z okolico občutili nenadno poslabšanje kakovosti zraka, kar je nekaterim povzročilo tudi težave z dihanjem. Med 28. januarjem in petim februarjem se je Celje namreč znašlo med tistimi kotlinami in dolinami celinske Slovenije, ki jih je zajel izrazil temperaturni obrat.

Izpusti so se tako več dni kopičili pri tleh in Arso je v Celju kar devet dni zapovrstjo beležil presežene mejne vrednosti onesnaženosti zraka z delci PM10.

Naša država je v tem pogledu med najbolj onesnaženimi v EU, kar velja tudi po kriteriju izpusta trdih delcev na prebivalca oziroma enoto površine, čemur je Savinjska prestolnica zaradi lege še posebej podvržena.

Na merilnih mestih pri bolnišnici in na Mariborski cesti je vsako leto več dnevnih presežkov dovoljenih vrednosti.

Ker ni več toliko potreb po ogrevanju, gre kmalu pričakovati izboljšanje zraka, temperaturni obrati ne bodo več tako izraziti.

Če pa bi se stanje nenadoma poslabšalo, bo Arso izdal ustrezna opozorila in navodila.

Več preberite v Celjanu.

PŠ